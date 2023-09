Junta escolar de Miami-Dade revisará material de estudios sociales en medio de debate politizado sobre libros de texto

MIAMI – Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade anunciaron un plan para cumplir con la ley de Florida que requiere que los distritos revisen los materiales de instrucción básicos.

Desde entonces, la Junta Escolar de Miami-Dade ha recibido una lista de libros de texto de estudios sociales que tendrán que aprobar antes de que terminen en el aula el próximo año escolar.

“Esto es críticamente importante”, dijo el miembro de la junta escolar Steve Gallon.

Históricamente, este ha sido un proceso rutinario para la junta escolar, pero en este mundo altamente politizado en el que vivimos, hay mucho escrutinio sobre lo que termina en el aula y las bibliotecas escolares, sin mencionar las nuevas leyes de Tallahassee que impulsan una mayor participación de los padres.

“Eso ha requerido que los distritos creen salvaguardas y establezcan adecuadamente el proceso formalizado que ahora vemos”, dijo Gallon.

Los libros de texto fueron seleccionados por comités compuestos por maestros de aula de estudios sociales, personal del distrito y los padres de los estudiantes que usarán los materiales.

En junio, casi 1,500 padres se ofrecieron como voluntarios para formar parte de estos comités. De ellos, 47 padres terminaron pasando por todo el proceso de selección. El distrito otorgó acceso público en línea a los materiales recomendados el 7 de septiembre.

“Creo que el proceso funcionó”, dijo Luisa Santos, miembro de la junta escolar. “Creo que el proceso involucró a muchos cientos de personas en los últimos meses”.

Pero el martes, todo se trataba del público.

Algunos oradores dijeron que revisaron algunos de los libros y están preocupados por el contenido.

En un libro de cuarto grado, Holly Zwerling dijo que la esclavitud se diluye.

“Esto es inaceptable”, dijo. “Los niños necesitan entender el término esclavitud y lo que significa”.

Una ciudadana preocupada Stephanie Rook agregó: “Parece que no se nos permite mirar hacia atrás en nuestra historia porque puede herir los sentimientos de nuestro hijo o hacer que un niño se sienta culpable”.

La junta escolar llevará a cabo una audiencia el miércoles que permitirá comentarios públicos y otra reunión pública el 11 de octubre para aprobar un plan.

La fecha límite de la petición para impugnar la adopción del material de instrucción es en noviembre.

Asignatura: Estudios Sociales K-3

K- Florida History Makers: Myself, My School, My CommunityAnalytic Orange, Inc. (2021)

1- Florida History Makers: My Family, My CommunityAnalytic Orange (2021)

2- Florida History Makers: My Country and My StateAnalytic Orange (2024)

3- Florida History Makers: Our Regions, Our Country, Our WorldAnalytic Orange (2022)

Asignatura: Estudios Sociales

4- Florida Studies McGraw Hill LLC

5- United States History Gallopade International, Inc.

6- U.S. History: Florida and United States History: My World Interactive Savvas Learning Company LLC

7- Civics and Government Gallopade International, Inc.

8- National Geographic World History Ancient Civilizations Cengage Learning

9- World History Florida EditionMcGraw Hill

11- National Geographic U.S. History 1877 to Present Florida Edition Cengage Learning

U.S. Government Florida Magruder’s American Government Interactive Savvas Learning Company

Economics with Financial Literacy Economics with Financial LiteracyMcGraw Hill

Personal Finance Personal and Family Financee Dynamic Holdings LP.

AP World History Ways of the World for AP Modern (5th ed) Bedford Freeman and Worth Publishing Group

AP U.S. History Brinkley, American History: Connecting with the Past AP Edition, 16e McGraw Hill

AP U.S. Government & Politics American Government: Stories of a Nation Bedford Freeman and Worth Publishing Group

AP Human Geography A Spatial PerspectiveCengage

AP Macro Economics Krugman’s Macroeconomics for AP (4th ed) Bedford Freeman and Worth Publishing Group

Para obtener más información sobre las recomendaciones, visite esta página.