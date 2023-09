Lluvias provocan inundaciones y cortes de electricidad en Grecia

ARCHIVO - El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se dirige a los medios de comunicacin en el Palacio Presidencial de Nicosia, Chipre, el lunes 31 de julio de 2023. Las lluvias torrenciales que azotan el centro de Grecia han daado carreteras, inundado viviendas y provocado cortes de electricidad en la isla de Eubea. "Repetir lo obvio: la frecuencia de los ataques (meteorolgicos) debidos a la crisis climtica es algo que requiere que integremos la proteccin civil (en nuestra respuesta)", dijo el Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis en una reunin del Gabinete el mircoles 27 de septiembre. (Yiannis Kourtoglou Pool via AP)

(Yiannis Kourtoglou, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)