Presidenta de Perú no responde a preguntas en interrogatorio por muerte de manifestantes

ARCHIVO - La presidenta de Per, Dina Boluarte, habla con la prensa al final de la Cumbre del Amazonas en Belem, Brasil, el 8 de agosto de 2023. Boluarte no respondi preguntas el mircoles 27 de septiembre de 2023 en Lima, Per, durante un interrogatorio en la fiscala por los presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves ocurridos durante mortales protestas antigubernamentales en Per. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)

