Tres astronautas regresan a la Tierra tras un año en el espacio. Frank Rubio, de Miami, bate un récord de EEUU

Published: September 27, 2023, 9:32 AM Updated: September 27, 2023, 9:48 AM

En esta imagen tomada de un video publicado por la corporación espacial Roscosmos, una cápsula espacial rusa Soyuz MS-23 desciende unos 150 kilómetros (90 millas) al sureste de la localidad kazaja de Zhezkazgan, Kazajistán, el miércoles 27 de septiembre de 2023. En la cápsula viajaban el astronauta de la NASA Frank Rubio, así como los cosmonautas de Roscosmos Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin, que aterrizaron el miércoles en la estepa de Kazajistán. (Corporación espacial Roscosmos via AP) (Uncredited, Roscosmos space corporation)

Un astronauta de la NASA y dos cosmonautas rusos regresaron a Tierra el miércoles tras quedarse algo más de un año atrapados en el espacio. El estadounidense Frank Rubio batió un récord al vuelo espacial más largo de un estadounidense como resultado de su estancia ampliada. Los tres aterrizaron en una zona remota de Kazajistán y bajaron de una cápsula Soyuz enviada como reemplazo después de que su transporte original fuera golpeado por basura espacial y perdiera todo su refrigerante cuando estaba acoplada a la Estación Espacial Internacional. Lo que debería haber sido una misión de 180 días se convirtió en 371 días. Rubio pasó más de dos semanas más en el espacio que Mark Vande Hei, que tenía el récord anterior de la NASA para un único viaje espacial. Rusia tiene el récord de más tiempo en el espacio, 437 días, fijado a mediados de la década de 1990. La cápsula Soyuz que llevó de vuelta a Rubio y a los cosmonautas Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin era un reemplazo enviado en febrero. Ingenieros rusos sospechan que un trozo de basura espacial perforó el radiador de la cápsula original el año pasado a mitad de lo que debería haber sido una misión de seis meses. Los ingenieros temían que sin refrigerante, los dispositivos electrónicos y cualquier ocupante de la cápsula sufriera un calentamiento peligroso, de modo que la nave regresó vacía. No había otra Soyuz disponible para enviar una nueva tripulación hasta este mes. Sus sustitutos llegaron por fin hace dos semanas. “Nadie merece regresar con sus familias más que ustedes”, dijo esta semana el nuevo comandante de la estación espacial, el danés Andreas Mogensen. Durante el descenso, Prokopyev dijo a los controladores en tierra que los tres se sentían bien. Los astronautas experimentaron más de cuatro veces la fuerza de la gravedad mientras su cápsula atravesaba la atmósfera a toda velocidad y caía sobre la árida estepa kazaja. Varios helicópteros acudieron con equipos de recuperación para recoger a los viajeros. “Es bueno estar en casa”, dijo Rubio tras ser ayudado a salir de la cápsula. Rubio, de 47 años, es médico militar y piloto de helicóptero. La semana pasada dijo en una conferencia de prensa que nunca habría aceptado pasar un año entero en el espacio si se lo hubieran preguntado en un principio. Finalmente se perdió hitos familiares importantes, como cuando su hija mayor completó su primer año en la Academia Naval de Estados Unidos y el ingreso de otro de ellos en West Point. Rubio dijo que el efecto psicológico de pasar tanto tiempo en el espacio había sido mayor de lo que esperaba. “Abrazar a mi esposa y mis hijos va a ser primordial, y probablemente me centraré en eso los primeros días”, dijo. Puede que Rubio mantenga su récord durante una temporada. La NASA no tiene planes actuales de más misiones de un año o más. Era el primer vuelo espacial de Rubio y Petelin, ingeniero de 40 años. Prokopyev, ingeniero y piloto de 48 años, ya ha hecho dos largas estancias en la estación orbital. El equipo recorrió 253 millones de kilómetros (157 millones de millas) desde que despegaron de Kazajistán el pasado septiembre y dio la vuelta al mundo casi 6.000 veces. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos del Instituto Médico Howard Hughes. AP es la única responsable de todo su contenido.

