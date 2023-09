Captado por la cámara: Grupo de jóvenes vandalizan la misma casa de Parkland en 3 ocasiones

Surveillance video shows a group of juveniles throwing a firework at a home in Parkland.

PARKLAND, Fla. – Los detectives del Distrito de Parkland de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO por sus siglas en inglés) están buscando a un grupo de jóvenes que, según dicen, destrozaron la misma casa en múltiples ocasiones.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 3 a.m. del 2 de julio.

Según la portavoz de BSO, Claudinne Caro, el grupo arrojó varias latas de cerveza al patio trasero y la piscina de la casa, ubicada en la cuadra 10000 de Majestic Trail en Parkland.

Caro dijo que el grupo regresó alrededor de las 11:30 p.m. el 8 de julio y arrojó huevos al patio trasero.

“Tres jóvenes fueron vistos huyendo del área conduciendo un carrito de golf, riendo”, dijo Caro en un comunicado de prensa.

Según Caro, el grupo regresó por tercera vez alrededor de las 10:25 p.m. el viernes pasado y fueron capturados en un video de vigilancia lanzando fuegos artificiales en la parte trasera de la casa.

El video muestra los fuegos artificiales explotando cerca de la casa, causando daños.

Caro confirmó que la familia que vive allí estaba en casa en ese momento, pero nadie resultó herido.

Cualquier persona con información sobre las identidades de los culpables debe llamar al detective de BSO Parkland Erick Quigley al 754-240-6950 o enviar una pista a través de la aplicación SaferWatch.

Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse con Broward Crime Stoppers al 954-493-TIPS (8477) o en línea en browardcrimestoppers.org. Los tipsters también pueden marcar **TIPS (8477) desde cualquier teléfono celular en los Estados Unidos.

