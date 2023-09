Cierran investigación sobre las “cuestionables” compras con tarjeta de crédito de un funcionario de Pembroke Park

Pembroke Park commissioner to be investigated over hostile work environment claims

Organismo de control cierra investigación sobre las "cuestionables" compras con tarjeta de crédito de un funcionario de Pembroke Park – El jefe de vigilancia del condado de Broward cerró su investigación sobre las compras oficiales con tarjeta de crédito realizadas por un Comisionado de la ciudad de Pembroke Park sin alegar ningún delito, diciendo que no podía justificar ninguna violación de la política porque tales políticas apenas existían en primer lugar.

En un informe de 138 páginas, la inspectora general Carol Breece calificó las políticas de Pembroke Park de “lamentablemente inadecuadas” y dijo que la ciudad tenía un “absoluto desprecio” por su obligación de “proteger el erario público contra el despilfarro”.

(El informe completo se encuentra al final de esta página).

Breece confirmó a Local 10 News que la investigación gira en torno a las compras realizadas por el Comisionado Geoffrey Jacobs, que anteriormente fue alcalde de la ciudad. Local 10 News informó anteriormente de que su oficina estaba investigando a Jacobs, que también se ha encontrado en el punto de mira -y censurado- por acusaciones de que maltrataba a empleados municipales.

Transacciones “cuestionables”

Los funcionarios dijeron que un informante alertó por primera vez a la Oficina del Inspector General sobre las transacciones potencialmente cuestionables de Jacobs en marzo de 2021.

“Estas transacciones incluyeron compras de alimentos, gas, electrónica, herramientas, viajes y otros artículos diversos”, señala el informe. Las transacciones ascendieron a un total de 35.305 dólares, según el informe.

Las transacciones incluían varios gastos de viaje, 9.700 dólares en compras de comida, incluyendo en el restaurante de Hollywood GG’s Waterfront, una compra en Amazon por un anillo de luz de 139 dólares y una caja fuerte para armas.

En cuanto a una muestra de 37 transacciones, Breece escribió que el Comisionado “ofreció explicaciones para su propósito que a veces tenían sólo una ligera conexión con los negocios de la ciudad”, pero no recordaba dos de ellas.

“Las compras de comida del Comisionado, en conjunto, eran cuestionables en ausencia de un propósito público primario reconocible o de una política municipal que aprobara específicamente el uso de una tarjeta P”, escribió Breece.

El informe ofrece esta explicación para las compras del Comisionado en GG’s Waterfront, que incluían comidas para niños:

“Con respecto a su compra del 19 de septiembre de 2019 en GG’s Waterfront, un restaurante en Hollywood, el Comisionado nos dijo que pagó sus comidas y las del Coordinador de Eventos del Pueblo. Según él, la comisión municipal hizo que los dos fueran a GG’s para probar la comida y decidir un lugar para el almuerzo festivo de la ciudad, que es como también explicó su compra del 16 de septiembre de 2020. Del mismo modo, la compra de GG’s del 8 de julio de 2020 fue para comidas durante una reunión de preparación de un almuerzo festivo. El Comisionado también utilizó su tarjeta p para pagar el saldo de 1.000,40 dólares de un almuerzo de la ciudad el 17 de diciembre de 2021. Según el recibo, el almuerzo incluyó 37 invitados, tres niños, y valet para 32 coches. Nos dijo que los invitados representaban a todo el personal del Ayuntamiento y a sus hijos. El precio de las comidas de los tres niños costó 60 dólares en total. Según el Comisionado, el Coordinador de Eventos del Ayuntamiento utilizó su tarjeta (la del Comisionado) para pagar el evento”. Informe de la OIG

Los investigadores dijeron que encontraron la luz anular y la caja fuerte del arma, que Jacobs dijo que era para el entonces nuevo departamento de policía de la ciudad, en el Ayuntamiento de Pembroke Park.

Breece dijo que su oficina “no vio un propósito público principal en la compra de un conjunto de AirPods Pro con su nombre y el título anterior de la ciudad grabado en ellos por $ 266,43″.

Políticas “lamentablemente inadecuadas”

El informe de Breece censura la falta de “directrices sustantivas” de la ciudad que regulen los gastos de las tarjetas de crédito.

Por ejemplo, según su informe, la política de tarjetas de crédito de Pembroke Park se limitaba a indicar que el uso de las tarjetas de compra estaba limitado a “productos básicos no restringidos” y que sólo debían utilizarse para “asuntos oficiales de la ciudad”, sin definir en ningún momento qué constituía “asuntos de la ciudad”.

Además, el informe afirma que la política no establecía límites para los gastos. Su política de viajes tampoco establecía límites de reembolso.

“La orientación lamentablemente inadecuada de la ciudad sobre el uso de la tarjeta p permitió a los titulares de la tarjeta p creer que podían utilizar la tarjeta p para lo que quisieran si podían argumentar cualquier conexión con asuntos oficiales de la ciudad”, escribió Breece, diciendo que sus “deficiencias fundamentales” ponen a los contribuyentes de la ciudad en “riesgo crítico” de abuso de la tarjeta.

“Dado que la ciudad no disponía de una norma a la que poder exigir responsabilidades al Comisionado, la acusación de conducta indebida carecía de fundamento”, escribió.

En un memorándum, Breece pone sobre aviso a los funcionarios municipales, exigiéndoles que apliquen directrices más estrictas.

“Por la presente notificamos a la ciudad que, en caso de que continúe tolerando el uso incontrolado de la tarjeta P, estos riesgos pueden incluir que la OIG emprenda en un futuro próximo una investigación sobre si la comisión municipal y los miembros de la administración participaron en una mala gestión flagrante y si los usuarios individuales de la tarjeta P participaron en conductas indebidas tales como el abuso corrupto de posición, robo o violación de la ley estatal de viáticos y gastos de viaje”, dijo.

La oficina de la OIG tiene previsto realizar una revisión de seguimiento dentro de 60 días para determinar los progresos realizados por la ciudad en la actualización y establecimiento de políticas.

¿Qué dicen los funcionarios municipales?

Local 10 News se puso en contacto por correo electrónico con los cinco Comisionados, incluida Jacobs, en busca de comentarios.

A última hora de la tarde del jueves, sólo uno había respondido.

“Ya he dado instrucciones a nuestro abogado de la ciudad para mirar en lo que (políticas) otras ciudades tienen en su lugar”, Pembroke Park Vice Alcalde Erik Morrissette, dijo a través de correo electrónico. “Los resultados de las averiguaciones me parecen inquietantes y me sorprende que no tengamos ninguna política en vigor. Personalmente he rechazado la tarjeta P porque quiero ser 100% transparente. Cualquier gasto de un empleado o funcionario electo debe ser examinado”.

Local 10 News también se puso en contacto con el abogado de Jacobs el jueves en busca de comentarios en nombre del Comisionado y aún no ha recibido respuesta.

Lea el informe completo: