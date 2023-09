Excomandante de las FARC extraditado y condenado en EEUU, acogido por Justicia de Paz de Colombia

BOGOTÁ – Un excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, extraditado y condenado a 60 años de cárcel en Estados Unidos, será compareciente de la Jurisdicción Especial para la Paz colombiana para aportar verdad en los cinco procesos por homicidio, secuestro y violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen en el país sudamericano. La defensa del exguerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, había solicitado varias veces que la Justicia para la Paz de Colombia lo recibiera como compareciente, una petición que ha sido finalmente aceptada por la JEP, según una resolución que se dio a conocer el jueves. Trinidad fue detenido en Quito, Ecuador, en enero de 2004 luego de que las autoridades colombianas y ecuatorianas le siguieran el rastro durante meses. Tras su detención, fue trasladado a Colombia, donde es procesado por varios crímenes e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, relacionadas con su paso por la guerrilla de las FARC. A finales de ese mismo año, Colombia extraditó al excomandante guerrillero a Estados Unidos, donde tenía pendientes procesos por narcotráfico y toma de rehenes. En 2008, la justicia estadounidense lo condenó a 60 años de prisión, que aún cumple en la prisión Florence ADX, en el estado de Colorado. ‘Trinidad’ tiene 73 años. Por eso, no fue incluido entre los integrantes de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz que se firmó en noviembre de 2016 en Colombia. Pese que es improbable que Trinidad regrese a Colombia para que responda por los procesos judiciales en su contra, su defensa solicitó que fuera recibido en la Justicia para la Paz. Todavía no se conoce con precisión cómo será el procedimiento para que ‘Trinidad’ se acoja a la justicia para la paz, pero de acuerdo con la resolución, el exguerrillero comparecerá ante la JEP por cinco procesos y se espera que comparta elementos que permitan el avance de las indagaciones y aporte verdad para que pueda acogerse a beneficios. En sus años en la organización insurgente, el excomandante desarrolló acciones ofensivas contra la fuerza pública colombiana y varias comunidades en la zona norte del país, de donde es oriundo el exguerrillero.

