Ganador de Mega Millions reclama premio de 1.600 millones en Florida

September 28, 2023, 7:45 AM

Una tienda de comestibles Publix se muestra en Neptune Beach, Florida, el miércoles 9 de agosto de 2023. La Lotería de Florida dice que la tienda de comestibles Publix vendió el boleto ganador por un premio mayor de Mega Millions de $ 1.58 mil millones. (AP Photo/Mark Long) (Mark Long)

FORT LAUDERDALE, Fla. – El ganador de los 1.600 millones de dólares de la lotería Mega Millions de agosto se ha presentado para reclamar el premio —el tercero más grande de la historia de Estados Unidos—, según informaron funcionarios el miércoles. En total, Mega Millions ha tenido cinco premios de más de 1.000 millones de dólares. En virtud de una nueva ley de Florida, el nombre del ganador permanece en el anonimato durante 90 días a partir de la fecha en que se reclamó el premio, que fue el 25 de septiembre, dijeron funcionarios de la lotería en un correo electrónico. La lotería no confirmó si el ganador se llevó la suma global o la anualidad, y no especificó el importe estimado de la suma global. En Florida, los ganadores tienen que reclamar la suma total en un plazo de 60 días a partir del sorteo. Tienen hasta 180 días si optan por la anualidad, que se paga en 30 abonos anuales. El premio también está sujeto a impuestos federales. En Florida no hay impuesto estatal sobre los ingresos. El boleto ganador se vendió en un supermercado Publix, en Neptune Beach, una localidad de la costa atlántica cercana a Jacksonville. Los números ganadores del 8 de agosto fueron: 13, 19, 20, 32, 33; y el Mega Ball fue el 14. El mayor premio de lotería en la historia fue un boleto de Powerball en California que tuvo el enorme valor de 2.040 millones de dólares, y fue sorteado el 8 de noviembre de 2022. El segundo más grande fue también un premio de Powerball, de 1.586 millones de dólares del 13 de enero de 2016. Ese premio se dividió entre tres boletos ganadores vendidos en California, Florida y Tennessee. Una sola persona en Carolina del Sur ganó 1.537 millones de dólares el 23 de octubre de 2018, mientras que 1.350 millones se ganaron en Maine el 13 de enero de 2023 y 1.337 millones en Illinois el 29 de julio de 2022. Los tres fueron de Mega Millions. Tradicionalmente, la mayoría de los ganadores de grandes premios han optado por recibir el premio en un pago único, según la Asociación de Lotería Multiestatal. Mega Millions se juega en 45 estados, así como en Washington D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

