La tormenta Elías golpea una ciudad griega, llena las casas de lodo y corta la electricidad

Apostolis Dafereras, de 83 aos, mira por la ventana de su casa en las calles inundadas de la ciudad de Volos, Grecia, el jueves 28 de septiembre de 2023. Partes del centro de Grecia sufrieron el jueves su segunda gran tormenta en un mes, que destruy tramos de carretera, destroz puentes e inund miles de hogares. (AP Foto/Petros Giannakouris)

