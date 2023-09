Muere el actor Michael Gambon, el profesor Dumbledore de los filmes de Harry Potter

El veterano actor Michael Gambon, conocido por muchos por su papel del director de Hogwarts, Albus Dumbledore en seis de las ocho películas de Harry Potter, ha muerto, informó su agente el jueves. Tenía 82 años. Una declaración de su familia, emitida por su publicista, dijo que murió tras “un ataque de neumonía”. “Anunciamos con gran tristeza la partida de Sir Michael Gambon. Esposo y padre amado, Michael murió serenamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama”, dijo la familia. Cualquiera que fuese su papel en una carrera que duró más de cinco décadas, a Gambon siempre se lo reconocía por su voz grave y su manera de arrastrar las palabras. Hizo el papel de Dumbledore después de la muerte de Richard Harris en 2002. Alguna vez reconoció que no había leído los libros de J. K. Rowling porque le resultaba mejor seguir el guión que dejarse influenciar por los libros. Eso no le impidió encarnar el espíritu del profesor Dumbledore, el mago poderoso que combatía el mal para proteger a sus estudiantes. Aunque el papel en Harry Potter elevó su presencia internacional y le ganó una nueva generación de fans, desde hace mucho tiempo se lo reconocía como uno de los grandes actores británicos. Trabajó en la televisión, el teatro y la radio y apareció en decenas de películas, desde “Gosford Park” a “The King’s Speech” y el filme animado “Paddington”. Por sus servicios a las artes dramáticas recibió título de caballero en 1998. Nacido en Irlanda el 19 de octubre de 1940, creció en Londres y estudió ingeniería, siguiendo los pasos de su padre. Debutó en teatro en una producción de Othello en Dublin. A lo largo de su carrera teatral obtuvo muchos elogios de la crítica, ganó en tres ocasiones el premio Laurence Olivier y en dos el del Critics’ Circle Theatre Awards. Se casó con Anne Miller y tuvieron un hijo, Fergus. Posteriormente, tuvo dos hijos con la diseñadora escénica Philippa Hart.

