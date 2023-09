Se forma la tormenta tropical Rina en el océano Atlántico

Esta imagen satelital proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica (NOAA por sus siglas en ingls) el jueves 28 de septiembre de 2023 a las 11:11 de la maana, muestra a la tormenta tropical Rina formndose en el ocano Atlntico. (NOAA va AP) (Uncredited)

MIAMI – La tormenta tropical Rina se formó en el océano Atlántico el jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mientras los meteorólogos seguían monitoreando a la tormenta tropical Philippe que también se encontraba en el mar. Rina tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se ubicaba a 1.915 kilómetros (1.190 millas) al este de las Islas de Barlovento norteñas. De momento no se habían emitido avisos o alertas para la tormenta, y no había alguna amenaza a tierra firme. La tormenta se dirigía al norte-noroeste a unos 17 km/h (10 mph). Mientras tanto, la tormenta tropical Philippe se movía lentamente por el Atlántico a 4 km/h (2 mph). Sus vientos máximos sostenidos eran de unos 85 km/h (50 mph), y se tenía previsto que hubiera pocos cambios en su fuerza en los próximos días. Philippe se ubicaba a 895 kilómetros (560 millas) al este de las Islas de Barlovento norteñas. No había ninguna alerta o aviso en vigor, pero los meteorólogos aconsejaron vigilar la evolución de la tormenta en las Islas de Barlovento norteñas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Británicas, así como en Puerto Rico.

