Presidente designado de cumbre climática defiende a EAU como sede de COP28

El doctor Sultan Al Jaber, presidente designado de la COP28 y enviado especial sobre cambio climtico de Emiratos rabes Unidos, durante la Semana del Futuro del Clima, en el Museo del Futuro, el sbado 30 de septiembre de 2023, en Dubi, Emiratos rabes Unidos. (AP Foto/Kamran Jebreili) (Kamran Jebreili, AP)

DUBAI – El presidente designado emiratí para la próxima conferencia climática de Naciones Unidas COP28 defendió el sábado a capa y espada la designación de su país como sede del evento, arremetiendo contra aquellos “que simplemente atacan sin saber nada, sin saber quiénes somos”. Activistas climáticos criticaron fuertemente la designación de Sultan Al Jaber como presidente designado de la conferencia debido a que también es el director general de Abu Dhabi National Oil Co., la cual busca impulsar su producción de crudo y gas natural, que emiten carbono. De regreso ante una audiencia en silencio y con un moderador amistoso después de asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, Al-Jaber resaltó sus 20 años de experiencia con energías renovables como un ejemplo de que él y los Emiratos Árabes Unidos representan la mejor oportunidad para llegar a un consenso para abordar el cambio climático a nivel mundial. “Por la razón que sea, el mundo sólo nos ve como una nación de petróleo y gas”, señaló. “Dejamos el crudo y el gas hace 20 años. Adoptamos una transición energética hace 20 años. “No nos volvemos apasionados o ideológicos o tan emocionales. Estamos orientados por el negocio. Nos impulsan los resultados”, añadió. Al-Jaber, un experimentado enviado climático de 50 años de edad, es un confidente del gobernante emiratí, jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ha sido responsable de inversiones y compromisos de miles de millones de dólares a energías renovables en la federación de siete emiratos en la península Arábiga — pero también está al frente de una compañía petrolera que extrae alrededor de 4 millones de barriles de crudo al día y espera ampliarse a 5 millones diarios. Al hablar de la dependencia del mundo en el petróleo, Al-Jaber lanzó un desafío a la audiencia que se presentó en el vistoso Museo del Futuro en Dubái: Díganle que dejen de usar de inmediato todos los combustibles fósiles. “Algunos promueven el hecho de que simplemente podemos desconectar al mundo del sistema energético actual y encender un interruptor que pueda simplemente dar inicio a un nuevo sistema de energía”, declaró. “Eso no sirve. No funcionará. Así que necesitamos ser más realistas y más prácticos”. La COP28 se llevará a cabo en Dubái del 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre.

