Antes de ser rescatistas o rastreadores de drogas, los cachorros del ejército mexicano van al kínder

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Cachorros de pastor belga malinois descansan en el Centro de Produccin Canina del Ejrcito y Fuerza Area Mexicanos en San Miguel de los Jageyez, Mxico, el martes 26 de septiembre de 2023. Los cachorros se convertirn algn da en perros de rescate o detectarn drogas y explosivos, tras recibir formacin bsica en el centro. (AP Foto/Eduardo Verdugo)