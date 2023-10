Consejo de Seguridad de la ONU aprueba enviar fuerza multinacional a Haití

Miembros armados de la pandilla "G9 y Familia" participan en una marcha contra el primer ministro de Hait, Ariel Henry, en Puerto Prncipe, Hait, el 19 de septiembre de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) (Odelyn Joseph, Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved)

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes enviar una fuerza multinacional a Haití encabezada por Kenia para ayudar a la nación caribeña a combatir a las violentas pandillas en el país caribeño. La resolución elaborada por Estados Unidos fue aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones, y autoriza el despliegue de la fuerza durante un año, con una revisión al cabo de nueve meses. Sería la primera vez que se despliega una fuerza en Haití desde una misión aprobada por la ONU hace casi 20 años. De momento no se ha dado a conocer la fecha en la que se llevaría a cabo el despliegue, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo recientemente que una misión de seguridad en Haití podría desplegarse “en meses”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, declaró a la BBC que la fuerza debería estar ya en Haití el 1 de enero de 2024, “si no es que antes”.

