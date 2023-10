EEUU amplía pesquisa sobre fallas en motores de vehículos Ford

October 2, 2023, 11:15 AM

Published: October 2, 2023, 11:15 AM

(AP Photo/Charles Krupa, File) (Charles Krupa, AP2011)

DETROIT – Las autoridades estadounidenses han expandido su investigación sobre fallas en motores de Ford Motor Co., para abarcar a casi 709.000 vehículos. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) añadió, en documentos publicados en su sitio web, que modificó el estatus de la pesquisa a un análisis de ingeniería, un paso más cercano a un retiro del mercado. La investigación ahora abarca camionetas pickup F-150, y SUV modelos Explorer, Bronco, Edge, Lincoln Nautilus y Aviator. Todos son de los años 2021 y 2022 y llevan motores turbo V6 de 2,7 o 3 litros. La agencia advirtió que en condiciones de manejo normales, los motores pueden perder energía, al parecer debido a válvulas defectuosas. La agencia abrió la investigación inicial en mayo del año tras recibir tres cartas de propietarios. Inicialmente la indagación abarcaba sólo los motores de 2,7 litros de las camionetas Bronco. Desde entonces, Ford ha reportado 861 quejas de clientes, reclamos de garantía y reemplazos de motor incluyendo los demás modelos. No se han reportado choques ni personas heridas. La compañía informó a la agencia que por lo general las válvulas fallan cuando un vehículo está recién fabricado, y que la mayoría de las fallas ya han ocurrido. Añadió que ya cambió el diseño de las válvulas, en octubre de 2021. En un comunicado Ford afirmó el lunes que estaba cooperando con la NHTSA en la investigación. La agencia anunció que evaluará la frecuencia del problema y la efectividad de los cambios de manufactura implementados por Ford.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.