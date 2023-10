Enfurecido por el despido, hombre incendia negocio de remodelación de Hialeah, dice la policía

HIALEAH, Fla. – La policía arrestó a un hombre de 57 años por cargos de incendio provocado y robo después de que dijeron que incendió un negocio de Hialeah el domingo por la mañana.

Según un informe de arresto, los despachadores enviaron socorristas a Home Improvement Solution USA Corp., ubicada en 423 W. 27 St., justo después de la 1 a.m.

Los investigadores notaron “múltiples puntos de origen”, lo que llevó a una investigación de incendio provocado, dijo la policía.

“Las cuadrillas pudieron extinguir el fuego sin incidentes y evitar que el fuego se extendiera a otros almacenes”, publicó el Departamento de Bomberos de Hialeah en las redes sociales.

Aproximadamente una hora después, la policía respondió a un McDonald’s cercano, ubicado en 330 W. 29th St., con respecto a un hombre “causando disturbios y tirando muebles”.

En el lugar, encontraron a Jorge Alberto Molina Menéndez. No está claro si ya había sido identificado como sospechoso del incendio provocado; Una confesión que hizo en el restaurante de comida rápida fue redactada de su informe de arresto.

Molina Menéndez dijo a los detectives que estaba “molesto” con el dueño del negocio “debido al trato hacia él y el abuso que, según él, estaba ocurriendo en el trabajo”, según el informe.

“El Sr. Molina dijo que solía dormir en el negocio debido a que no tenía hogar, pero hace semanas (el propietario) le dijo que ya no podía quedarse allí”, escribieron los oficiales. “El Sr. Molina declaró que le quitaron la llave del negocio hace unos días y que ya no tenía acceso al negocio”.

La policía dijo que el dueño del negocio les dijo a los oficiales que había despedido a Molina Menéndez y que no se le permitía estar en el edificio. Dijeron que el dueño del negocio reconoció a Molina Menéndez en imágenes de CCTV que mostraban al sospechoso sosteniendo lo que parecía ser un contenedor de gasolina rojo en su mano izquierda.

Molina Menéndez, un ciudadano hondureño, estaba detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de $15,000 el lunes por la mañana, según los registros de la cárcel.