Encuentran más de 100 delfines muertos en Amazonía brasileña en medio de alta temperaturas del agua

Un pescador de pie en su bote mientras navega cerca de miles de peces muertos en la orilla del lago Piraa debido a una sequa extrema en el estado de Amazonas, el mircoles 27 de septiembre de 2023, en Manacapuru, Brasil. (AP Foto/Edmar Barros)

(Edmar Barros, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)