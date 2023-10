Fiscalía pide indagar si presidente Petro cometió delitos en el caso de su hijo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda a sus partidarios en la Plaza Bolvar despus de una marcha de apoyo en Bogot, Colombia, el mircoles 27 de septiembre de 2023. La Fiscala pidi indagar si Petro incurri en delitos relacionados con la financiacin de la campaa presidencial luego de que su hijo lo nombrara durante un interrogatorio dentro del proceso que se lleva en su contra. (AP Foto/Fernando Vergara)

