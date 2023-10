MDPD: Hombre amenaza con publicar fotos ‘explícitas’ de mujer tratando de poner fin a una relación poliamorosa

CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – La policía arrestó a un hombre del suroeste de Miami-Dade el lunes por dos cargos de delitos graves después de que dijeron que amenazó con extorsionar a una mujer compartiendo sus fotografías “explícitas” después de que ella quería terminar su relación poliamorosa.

Según un informe de arresto del Departamento de Policía de Miami-Dade, la mujer dijo que poco después de que ella y un amigo se mudaron a la casa de William Cruz en el área de Princeton en mayo, comenzó a tener relaciones sexuales con él.

Durante un período de tres meses, la mujer “comenzó a notar cosas que no le gustaban de (Cruz) y quería terminar la relación”, según el informe.

“Cuando la víctima le dijo a (Cruz) que ya no quería estar junta y que no había posibilidad de que volvieran a estar juntos, (él) procedió a decirle a la víctima que, si no podía estar con ella, tendría que matarla, que solo podía estar con ella, “, escribió el oficial.

La policía dijo que el 6 de septiembre, Cruz llamó a la mujer en un intento de recuperar su afecto y le dijo que si no regresaba con él antes del 2 de octubre, “enviará fotos explícitas de ella a sus amigos y familiares” en lo que el oficial investigador describió como un esfuerzo por “exponer a la víctima en desgracia a su familia y amigos”.

El informe indica que la mujer se sintió tan amenazada por Cruz, quien dijo que tenía fotos explícitas de ella, que obtuvo con éxito una orden de restricción contra él.

Las autoridades localizaron a Cruz en Doral el lunes, su cumpleaños número 21, y lo arrestaron por cargos de extorsión y uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones.

Según los registros de la cárcel, iba a ser liberado del Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de 12.500 dólares.