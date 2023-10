Una mujer de Chicago de 104 años espera batir récord de paracaidista más mayor del mundo

Published: October 3, 2023, 9:54 AM

En esta imagen, proporcionada por Daniel Wilsey, se muestra a Dorothy Hoffner, de 104 años, durante un salto en paracaídas en tandem con Derek Baxter que la convirtió en la persona más mayor del mundo en hacerlo, el 1 de octubre de 2023, en Skydive Chicago, en Ottawa, Illinois. (Daniel Wilsey vía AP) (Daniel Wilsey, Daniel Wilsey)

OTTAWA, Illinois – Una mujer de 104 años de Chicago espera ser reconocida como la persona de más edad en saltar en paracaídas tras dejar su andador en tierra y lanzarse en tándem en el norte de Illinois. “La edad es solo un número”, dijo Dorothy Hoffner ante el público que la animaba poco después de tocar tierra el domingo en Skydive Chicago, en Ottawa, a unos 140 kilómetros (85 millas) al suroeste de Chicago, según reportó el diario Chicago Tribune. El récord Guinness para el paracaidista de más edad lo estableció en mayo de 2022 la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 años. Pero Skydive Chicago estaba trabajando para que Guinness World Records certifique el salto de Hoffner como la nueva marca, informó WLS-TV. Hoffner realizó su primer salto a los 100 años. El domingo, dejó su andador justo antes de llegar a la avioneta y recibió ayuda para subir la escalerilla y unirse a los demás que esperaban dentro. Aunque la primera vez que saltó tuvieron que empujarla de la aeronave, el domingo, enganchada a un instructor certificado por la Asociación Estadounidense de Paracaidistas, Hoffner insistió en ser la primera en lanzarse desde 4.100 metros (13.500 pies) de altura. Parecía tranquila y segura cuando, en pleno vuelo, la puerta del avión se abrió para revelar un paisaje de campos de cultivo poco antes de dirigirse al borde y saltar al vacío. El salto completo duró siete minutos, incluyendo el lento descenso en paracaídas hasta su aterrizaje en una zona con hierba. Los amigos se apuraron a felicitarla, mientras alguien llevaba su andador rojo. Se levantó rápidamente y a la pregunta de qué sentía al volver a pisar tierra firme, respondió: “Maravilloso”. “Pero fue maravilloso allí arriba. Todo fue delicioso, maravilloso, no podría haber sido mejor”, agregó. Tras la hazaña, su mente se centró rápidamente en el futuro y en próximos desafíos. Hoffner, que nació en Chicago y cumplirá 105 años en diciembre, apuntó que lo próximo podría ser volar en un globo aerostático. “Nunca he estado en uno de esos”, dijo.

