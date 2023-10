BM: la conectividad representa una oportunidad para el crecimiento económico de Latinoamérica

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer camina en una estacin de subterrneos de Buenos Aires, Argentina, mientras un hombre desamparado duerme en un banco, el jueves 7 de septiembre de 2023. El Banco Mundial dijo el 4 de octubre que Amrica Latina ha logrado avances y ha capeado con xito mltiples crisis posteriores a la pandemia, pero el crecimiento econmico proyectado para 2023 y los prximos aos es magro y no alcanza para reducir la pobreza y crear empleo.(AP Foto/Rodrigo Abd)