Ocho civiles muertos y 23 soldados desaparecidos en inundaciones repentinas en el norte de India

El nivel de las aguas del ro Teesta sube en Sikkim, India, el mircoles 4 de octubre de 2023. Veintitrs soldados del ejrcito indio estn desaparecidos despus de que un aguacero provocara inundaciones repentinas en el estado nororiental de Sikkim. Las inundaciones se produjeron a lo largo del ro Teesta, en el valle de Lachen, inform el mircoles un comunicado del ejrcito indio, aadiendo que las labores de bsqueda estaban en marcha. (Indian Army via AP) (Uncredited)

NEW DELHI – Lluvias torrenciales provocaron el miércoles inundaciones repentinas en el noreste de India que afectaron varias ciudades, arrasaron un puente y anegaron campamentos militares, matando a ocho civiles y dejando a 23 soldados desaparecidos, según el ejército y la prensa. Las inundaciones ocurrieron a lo largo del río Teesta, en el valle de Lachen, en el estado indio de Sikkim, y se agravaron cuando partes de una presa fueron arrastradas por las aguas, informó el canal Nueva Delhi Television. Algunos campamentos y vehículos del ejército quedaron sumergidos en el lodo, y las labores de búsqueda de los 23 soldados desaparecidos estaban en marcha, dijo el ejército de India en un comunicado. Las autoridades de defensa afirmaron que 80 residentes de las áreas cercanas habían sido evacuados de forma segura. Un puente sobre el río Teesta fue arrastrado por las crecidas la mañana del miércoles, de acuerdo con lo que mostraban las imágenes de televisión. Las autoridades recuperaron los cuerpos de ocho civiles, cinco de ellos de las regiones de Golitar y Singtam, según informó la agencia de noticias Press Trust of India (PTI), citando palabras del magistrado Mahendra Chettri. También muchas otras ciudades, entre ellas Dikchu y Rangpo, en la cuenca del Teesta, quedaron inundadas, y las escuelas de cuatro distritos fueron cerradas por cuatro días, según informó el departamento de educación del estado. Partes de la autopista que conecta Sikkim, la capital del estado, con el resto del país fueron arrasadas por las aguas, informó PTI. La oficina del primer ministro Narendra Modi dijo en un comunicado que el gobierno ayudaría a las autoridades estatales a enfrentar los problemas derivados de las inundaciones. Las inundaciones fueron causadas por chaparrones —lluvias repentinas y muy intensas— que se registran cuando más de 10 centímetros (3,9 pulgadas) de lluvia caen en una superficie de 10 kilómetros cuadrados (3,8 millas cuadradas) en una hora. Los chaparrones pueden causar inundaciones intensas y deslaves, y afectar a miles de personas. La región montañosa del Himalaya, donde se ubica Sikkim, ha experimentado fuertes lluvias monzónicas esta temporada. Alrededor de 50 personas murieron en inundaciones repentinas y deslaves en agosto en el vecino estado de Himachal Pradesh. Las lluvias récord de julio mataron a más de 100 personas en dos semanas en el norte de India, donde las carreteras se inundaron y las casas colapsaron. Las catástrofes causadas por deslaves e inundaciones son comunes en la región india del Himalaya durante la temporada monzónica que dura de junio a septiembre. Los científicos dicen que se están volviendo más frecuentes, ya que el calentamiento global contribuye al deshielo de los glaciares de la región.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.