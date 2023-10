Seis cuerpos de recién nacidos son hallados en alrededores de cementerio de Santo Domingo

DOMINICAN REPUBLIC – Las autoridades de República Dominicana informaron el miércoles que los cuerpos de seis recién nacidos fueron encontrados en la entrada de un cementerio en Santo Domingo. Las cuatro niñas y dos niños todavía tenían las etiquetas hospitalarias alrededor de los pies y las muñecas y no había señales de violencia, dijo la doctora forense Angi Vicioso, quien se encontraba en el lugar. Agregó que los bebés eran de nacionalidad dominicana y haitiana, nacieron en fechas diferentes y "algunos nacieron muertos, algunos nacieron y murieron horas después por los signos que presentan”. Un cuerpo fue encontrado descubierto y los otros cinco estaban dentro de una bolsa de plástico, dijo Fausto Ortiz, jefe de seguridad de la alcaldía de Santo Domingo Este. Junto a los cuerpos fueron halladas unas tarjetas de identificación de la Unidad de Cuidado Neonatal del Hospital Ciudad Juan Bosch que se encuentra cerca del cementerio, dijeron las autoridades. Marilelda Reyes, directora del hospital, dijo en un comunicado que los cuerpos de los seis recién nacidos fueron entregados el martes a una funeraria para su sepultura. Agregó que se sorprendió al enterarse del hallazgo porque la funeraria había confirmado que habían sido enterrados. No se ha confirmado que los recién nacidos que envió el hospital sean los mismos hallados el miércoles. Un hombre que contestó el teléfono en la funeraria y que se identificó únicamente como Misael se negó a identificar al dueño de la empresa. Tampoco quiso hacer comentarios y se limitó a decir que se investiga si lo ocurrido es responsabilidad de la funeraria o de los cuidadores del cementerio.

