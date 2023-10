Tormenta tropical Philippe arroja fuertes aguaceros en Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas

SAN JUAN – La tormenta tropical Philippe arrojó fuertes aguaceros sobre las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas el miércoles, y se alejó del noreste del Caribe rumbo a las Bermudas y luego a Nueva Inglaterra y la costa oriental de Canadá. La tormenta estaba a unos 320 kilómetros (200 millas) al nornoroeste de St. Thomas el miércoles en la tarde. Tenía vientos de 75 kilómetros por hora (45 millas por hora) y se dirigía rumbo nornoroeste a 11 kph (7 mph), dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Las Islas Vírgenes Estadounidenses cerraron las escuelas y reportaron apagones en St. Thomas, St. Croix y St. John en medio de torrenciales aguaceros y relámpagos. Las escuelas en San Martín y San Bartolomé también cerraron el miércoles en la mañana y las autoridades en los territorios franceses en el Caribe prohibieron a la ciudadanía nadar o hacer cualquier otra actividad en el mar. Se pronostican hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia en las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Islas Vírgenes Británicas, y hasta 10 centímetros (4 pulgadas) en el noreste y sureste de Puerto Rico. Se prevé además que Philippe se intensifique y llegue a las Bermudas entre jueves en la tarde y temprano el viernes. Las autoridades allí emitieron un aviso de tormenta tropical. “El pronóstico de la intensidad de la tormenta sigue siendo incierto”, dijo el centro.

