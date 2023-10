Uber inicia nuevo servicio de paquetería en EEUU

ARCHIVO - El logo de Uber aparece en el recinto de la Bolsa de Nueva York, 16 de agosto de 2019. La empresa de transporte de personas y paquetería dijo el miércoles 4 de octubre de 2023 que sus conductores recogerán hasta cinco paquetes prepagos y sellados y los llevará a la oficina de correos, UPS o FedEx local. El precio del servicio será de 5 dólares, o 3 dólares para los miembros de Uber One. (AP Foto/Richard Drew, File)

(Richard Drew, Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)