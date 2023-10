Un zoológico de Perú presenta a su primera pareja de cachorros de leopardos nacidos en cautiverio

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fotografiados desde detrs de un gran cristal, dos cachorros de leopardo, los primeros nacidos en cautiverio en Per, en su recinto en el centro animal Parque de las Leyendas en Lima, Per, el mircoles 4 de octubre de 2023. La pareja de cachorros de tres meses, macho y hembra, an no tienen nombres pero fueron presentados al pblico. (AP Foto/Martn Meja)