México: el gobierno avanza en el proceso para el cierre de la agencia de noticias Notimex

ARCHIVO - En esta foto facilitada por la oficina de prensa de la Presidencia de Mxico, la directora de la agencia NOTIMEX, Sanjuana Martnez, habla en la conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional de Ciudad de Mxico, el 19 de julio de 2019. La Secretara de Gobernacin mexicana anunci el jueves 5 de octubre de 2023 que se ha llegado a un acuerdo con los representantes sindicales de NOTIMEX para avanzar en el proceso de cierre de la agencia de noticias estatal. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Mxico va AP, Archivo) (Uncredited)

MEXICO CITY – El cierre definitivo de la agencia estatal de noticias Notimex está cada vez más cerca, tras el acuerdo que logró el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, con unos doscientos trabajadores para entregarles su liquidación en los próximos meses. La Secretaría de Gobernación anunció el jueves los términos del acuerdo que se firmó el 3 de octubre con los representantes del sindicato de trabajadores para la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), que implicará el pago de indemnizaciones y prestaciones a los empleados que desde hace más de tres años se mantiene en huelga. López Obrador dijo el jueves en su conferencia matutina que se autorizó el presupuesto para liquidar a los trabajadores de Notimex, pero no precisó cuándo se realizaría la extinción de la agencia ni los pagos a los empleados. Al respecto, la secretaria general del sindicato de Notimex, Adriana Urrea, señaló que en los próximos días el gobierno enviará al Congreso las bases para la extinción de la agencia estatal y la liquidación de los trabajadores, proceso que de ser aprobado por los legisladores deberá concretarse en 60 días. Urrea declaró el miércoles a la emisora local Radio Fórmula que hasta que no se definan los términos del acuerdo no se levantará la huelga que mantienen los trabajadores desde el 2020, el conflicto laboral más prolongado que ha enfrentado el gobierno de López Obrador. Los más de 200 empleados de Notimex iniciaron la protesta bajo el argumento de que algunos miembros habían sido despedidos injustamente o acosados por Sanjuana Martínez, quien fue nombrada por López Obrador para dirigir la agencia en 2019, poco después de que él asumiera como presidente. El mandatario mexicano adelantó en abril que se cerraría definitivamente Notimex porque “ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno”. “No es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera”, comentó López Obrador en alusión a su conferencia de prensa diaria. Martínez expresó su respaldo al cierre de la agencia de noticias de 55 años de antigüedad, ya que, según ella, estaba llena de corrupción cuando llegó al cargo. La directora de Notimex dijo en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que la extinción de la agencia “no significa amnistía” y que las 180 denuncias por corrupción “continuarán su curso”. Durante su sexenio, López Obrador no sólo ha disuelto medios de comunicación y agencias reguladoras, también les ha privado de financiación o se ha negado a aprobar nombramientos en sus intentos por concentrar la cobertura mediática y la toma de decisiones en sus propias manos.

