UNICEF: Millones de niños son desplazados por fenómenos climáticos extremos

Una mujer camina con sus hijos en un campamento para desplazados despus de que huyeran de una sequa, el martes 26 de septiembre de 2023, en las afueras de Mogadiscio, Somalia. (AP Foto/Farah Abdi Warsameh)

