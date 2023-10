México envía nota diplomática a EEUU por cierre de cruces fronterizos

October 10, 2023, 12:00 AM

Published: October 9, 2023, 1:17 PM Updated: October 10, 2023, 12:00 AM

(AP Photo/Julio Cortez) (Julio Cortez, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

MEXICO CITY – México envió el lunes a Estados Unidos una nota diplomática de protesta por las afectaciones al comercio binacional debido al cierre de algunos pasos fronterizos, y expresó su preocupación por las inspecciones de camiones de carga que realiza Texas y que han causado severos retrasos en el tránsito de mercancías. En la nota, el gobierno mexicano solicitó a Washington restablecer el flujo comercial, que se ha visto interrumpido por el cierre de operaciones de carga en el puente Córdoba-Las Américas desde el 18 de septiembre y el cierre del puente de Piedras Negras-Eagle Pass desde el 20 de septiembre, así como el cierre del cruce peatonal de El Chaparral-San Ysidro desde el 14 del mismo mes, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. Tras un proceso de diálogo se logró la reapertura parcial del área comercial del puente de Las Américas, que conecta a Texas con el estado mexicano de Tamaulipas, a partir del 10 de octubre, señala el escrito. México pidió también al gobierno del presidente Joe Biden mediar ante el gobierno de Texas para detener la revisión exhaustiva de los camiones de carga. Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, y aseguró que la medida tiene una motivación política que “perjudica a las dos naciones”. La Cámara Nacional de Transporte de Carga de México señaló el domingo que unos 19.000 camiones han padecido retrasos en la frontera. Aseguró que transportaban bienes por un valor de unos 1.900 millones de dólares. Para López Obrador, la decisión de Abbott “está complicando más la situación migratoria con propósitos politiqueros”, y agregó: “Hay una actitud muy hostil de parte del gobernador de Texas”. El mandatario advirtió que las acciones recientes van a ser contraproducentes para Abbot y los republicanos, porque López Obrador exhortará a los mexicano-estadounidenses que viven en Texas a que “no voten por los que actúan de manera irresponsable”. Los controles impuestos por Texas al tránsito del transporte de carga proveniente de México se dan en medio de la crisis en la frontera por el arribo de miles de migrantes, que según las autoridades mexicanas ha alcanzado “niveles históricos”. El mes pasado Ferromex, la mayor empresa ferroviaria de México, paralizó decenas de trenes debido a que miles de migrantes están utilizando ese transporte para tratar de llegar a la frontera norte. En los primeros diez meses de este año, México reportó el ingreso de 1.566.948 extranjeros irregulares, cifra que supera los registros de 2022. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre del año pasado se reportó la entrada al país de 388.611 personas de manera irregular. Por otra parte, López Obrador dijo que a fin de cuentas sí acudirá al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se realizará en San Francisco en noviembre, tras haber anunciado el mes pasado que no asistiría en protesta contra el gobierno de Perú, con el que mantiene tirantes relaciones luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo. López Obrador explicó que modificó su decisión porque “como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden, acepté”, y sostuvo que su postura contra el gobierno de la peruana Dina Boluarte no es nada personal, “sino es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia”. El foro de la APEC se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre. Está integrada por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Rusia, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.