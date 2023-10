Gobierno de Guatemala moviliza policías antimotines en intento de contener protestas contra fiscalía

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Policas antimotines marchan por una carretera bloqueada por manifestantes en Ciudad de Guatemala el martes 10 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arvalo reclaman por las acciones de la fiscala y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moiss Castillo)