Lidia toca tierra como huracán categoría 4 y apunta hacia el balneario mexicano de Puerto Vallarta

October 10, 2023, 11:00 AM

Esta imagen de satlite proporcionada por NOAA a las 8 a.m. E.T del martes 10 de octubre de 2023 muestra el huracn Lidia en el Ocano Pacfico acercndose a Puerto Vallarta, Mxico. (NOAA, va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – Lidia se convirtió el martes en un huracán “extremadamente peligroso” de categoría 4 y tocó tierra en el estado mexicano de Jalisco con vientos de 220 kilómetros por hora, mientras apuntaba hacia el balneario de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico, donde ya se percibían los efectos de la tormenta. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Lidia ingresó a tierra alrededor de las 17:50 cerca de la localidad de Las Peñitas del municipio de Tomatlán, en Jalisco. Se tiene previsto que el huracán se mueva hacia el centro oeste de México durante la noche y la mañana del miércoles. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la población de los límites entre los estados occidentales de Nayarit y Jalisco, en especial de las localidades de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Tomatlán, a que tomen precauciones, se trasladen a refugios en lugares seguros y se alejen de zonas bajas, ríos y laderas. López Obrador dijo en cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que se activaron los planes de emergencia y que ya están en la zona elementos de las fuerzas armadas y Protección Civil. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que el huracán ha provocado lluvias extraordinarias y alto oleaje en distintos puntos del estado, y precisó que hasta el momento no se reportan afectaciones a la población. Alfaro informó en su cuenta de X que más de 1.300 elementos de los tres niveles de gobierno trabajan para atender la emergencia y precisó que se habilitaron 23 refugios. Protección Civil de Jalisco difundió la noche del martes un video en el que se observa como los impactos de Lidia ya se sentían en Puerto Vallarta, con intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento. Las autoridades locales cancelaron las clases en algunas comunidades cercanas a la costa en previsión por el paso de Lidia. El impacto se produce un día después de que la tormenta tropical Max golpeara la costa sur del Pacífico, a cientos de kilómetros de distancia, y luego se disipara.

