México evacúa a 276 de sus ciudadanos de Israel en dos vuelos militares

Los palestinos inspeccionan los daos del edificio destruido despus de los ataques areos israeles en Khan Younis, Franja de Gaza, el martes 10 de octubre de 2023. Los ataques tienen lugar luego del asalto de Hamas en Israel el fin de semana. (Foto AP/Hatem Ali)

