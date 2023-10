Reservistas israelí-estadounidenses en el sur de Florida se alistan para servir durante la guerra

MIAMI-DADE, Fla. – Baraq Harrison dijo que cuando se enteró de lo que estaba sucediendo a los niños y ancianos en Israel durante el ataque sin precedentes de Hamas el sábado supo qué hacer.

En un momento de autorreflexión, Harrison dijo que sabía que la realidad era demasiado inquietante como para no poner en práctica su formación militar y ayudar a proteger a los civiles vulnerables.

“Tengo algo dentro de mí que no me deja vivir conmigo mismo si no voy y ayudo”, dijo. “Aunque no sea para luchar, sino para ir a llevar comida a los soldados y ayudar a otras personas. No fui al ejército para nada”.

Harrison forma parte de un grupo de reservistas israelíes-estadounidenses que viven en el sur de Florida y que han empezado a embarcar en vuelos para presentarse al servicio en la mayor movilización de reservistas que ha vivido Israel.

Harrison, nacido en Estados Unidos y criado en Israel, reservó un billete de ida. Tiene previsto salir del aeropuerto internacional de Miami el sábado.

El residente de Hallandale Beach dijo que se alistó en el ejército israelí cuando tenía 20 años, y que tiene formación especializada en guerra de guerrillas, por lo que se presentará en una base militar israelí.

“Voy a volver, sí”, dijo. “No hay ninguna duda”.

Mientras que las principales compañías aéreas suspendieron los vuelos a Israel, El Al Israel Airlines sigue operando para los reservistas y los que tienen que asistir a los funerales de sus familiares. En el Aeropuerto Internacional de Miami, Jordan Cohen era a la vez reservista y familiar en duelo.

Cohen, que vive en Fort Lauderdale, se disponía a embarcar en el único vuelo que regresaba a Tel Aviv el lunes. Lloraba la pérdida de su primo, el capitán Raz Peretz, de la brigada Golani.

Cuando Peretz desapareció, Cohen, que había comprado un billete de ida, dijo que él y su familia esperaban un milagro. Ahora su funeral es uno de los muchos que se celebrarán el martes en Israel.

“Pensamos que tal vez estaba escondido en algún lugar, pero su cuerpo fue encontrado esta mañana”, dijo Cohen.

El rabino Levi Kurinsky, que trabaja en el Jabad del Aeropuerto Internacional de Miami, se enteró del vuelo en el que viajaba Cohen y se apresuró a salir de la Terminal J en un esfuerzo por encontrar a los judíos que, mientras lidiaban con el miedo y el dolor, necesitaban apoyo.

“La gente se está conectando. Quieren rezar. Quieren unirse”, dijo, añadiendo que el lunes fue con mucho el día más ajetreado que ha tenido durante su servicio en el aeropuerto.

Harrison dijo que su familia del sur de Florida le rogó que no fuera, pero que su sentido del deber es más fuerte. Admitió sentirse nervioso y preocupado incluso por los civiles desarmados de la Franja de Gaza.

“Separo a Hamás del pueblo palestino”, dijo Harrison. “Al fin y al cabo, deseo para todos la seguridad y un futuro brillante para cada palestino. No deseo eso para el pueblo de Hamás. Deseo todo lo contrario”.

Cohen afirmó que estuvo en Israel durante la guerra de Gaza de 2014, por lo que dijo tener una idea de lo que se encontrará. Su esperanza, dijeron ambos, es que la paz llegue cuanto antes.