Condecoran en México el ex secretario de Defensa que fue acusado por EEUU de narcotráfico

MEXICO CITY – El general Salvador Cienfuegos, el ex secretario de Defensa de México que a finales de 2020 fue detenido y acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, fue condecorado el miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador con una presea simbólica de la academia militar mexicana. Cienfuegos, quien fue jefe del Ejército de 2012 a 2018 —durante el gobierno de Enrique Peña Nieto— fue detenido en octubre de 2020 en Los Ángeles acusado de participar en una red internacional de tráfico de drogas pero posteriormente Estados Unidos retiró los cargos en su contra y fue devuelto a México donde, supuestamente, iba a ser investigado. Sin embargo, la Fiscalía General de la República le dejó en libertad al no encontrar evidencias de esos supuestos vínculos con el narcotráfico. México llegó incluso a acusar a la agencia antidrogas estadounidense de fabricar los cargos en su contra. La condecoración que le otorgaron el miércoles junto a otro ex jefe del Ejército, ambos en retiro, fue con motivo del bicentenario del Heroico Colegio Militar mexicano y es un reconocimiento a su contribución en el fortalecimiento de dicha academia de las fuerzas armadas que Cienfuegos dirigió durante unos años. En el acto estuvieron representantes de academias militares de Cuba, Rusia, Venezuela y Colombia, entre otros países americanos y asiáticos.

