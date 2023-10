La junta escolar de Miami-Dade aprobará material de estudios sociales en medio de debate politizado sobre libros

MIAMI – Se espera que la Junta Escolar del Condado Miami-Dade apruebe el miércoles nuevos libros de texto de estudios sociales para alinearlos con los estándares estatales recientemente adoptados.

Es un proceso que comenzó en junio cuando se les pidió a los padres que participaran en la selección de libros de texto de estudios sociales para los grados K-12.

Estos estándares fueron aprobados por la Junta de Educación de Florida en julio, que se alejó del plan de estudios Common Core. Sin embargo, los nuevos estándares de Florida provocaron indignación nacional debido a su inclusión de enseñanzas sobre cómo los afroamericanos se beneficiaron de la esclavitud.

Desde entonces, la Junta Escolar de Miami-Dade ha recibido una lista de libros de texto de estudios sociales que tendrán que respaldar antes de que terminen en el salón de clases el próximo año escolar.

“Este proceso funcionó con lucidez, claridad y consistencia”, dijo Steve Gallon, miembro de la junta escolar.

Los libros de texto fueron seleccionados por comités compuestos por maestros de estudios sociales, personal del distrito y los padres de los estudiantes que usarán los materiales.

En junio, casi 1.500 padres se ofrecieron como voluntarios para formar parte de estos comités. De ellos, 47 padres terminaron pasando por todo el proceso de selección. El distrito otorgó acceso público en línea a los materiales recomendados el 7 de septiembre.

“Personalmente, he pasado horas con estudiantes de secundaria, maestros y padres revisando las páginas para asegurarme de que sean objetivas y enseñen a nuestros estudiantes lo que necesitan saber sobre este tema”, dijo Luisa Santos, miembro de la junta escolar.

Históricamente, ha sido un proceso rutinario para la junta escolar, pero ahora hay mucho escrutinio sobre lo que termina en el aula y en las bibliotecas escolares, preocupaciones de algunos miembros de la junta escolar sobre los estándares provenientes del estado que, según algunos, están creando confusión en el aula.

“Muchas de las prohibiciones, restricciones y cambios en Tallahassee que están ocurriendo en este momento no contribuyen en absoluto a un entorno inclusivo y están creando mucha autocensura en nuestro salón de clases”, dijo Lucía Báez-Geller, miembro de la junta. “Las leyes son lo suficientemente vagas como para que los maestros no estén seguros de lo que pueden y no pueden decir, y eso es un perjuicio para nuestros estudiantes”.

Gallon tenía un mensaje para los maestros sobre lo que realmente significa la selección de libros de texto:

“Un plan de estudios es un plan de estudios y un libro de texto es un libro de texto, pero confiamos y tenemos confianza en nuestros maestros para guiar a nuestros estudiantes de una manera apropiada para su edad a través de algunos temas muy difíciles”.

Los padres/ tutores tendrán 30 días para impugnar la adopción del material de instrucción.

Asignatura: Estudios Sociales K-3

K- Florida History Makers: Myself, My School, My CommunityAnalytic Orange, Inc. (2021)

1- Florida History Makers: My Family, My CommunityAnalytic Orange (2021)

2- Florida History Makers: My Country and My StateAnalytic Orange (2024)

3- Florida History Makers: Our Regions, Our Country, Our WorldAnalytic Orange (2022)

Asignatura: Estudios Sociales

4- Florida Studies McGraw Hill LLC

5- United States History Gallopade International, Inc.

6- U.S. History: Florida and United States History: My World Interactive Savvas Learning Company LLC

7- Civics and Government Gallopade International, Inc.

8- National Geographic World History Ancient Civilizations Cengage Learning

9- World History Florida EditionMcGraw Hill

11- National Geographic U.S. History 1877 to Present Florida Edition Cengage Learning

U.S. Government Florida Magruder’s American Government Interactive Savvas Learning Company

Economics with Financial Literacy Economics with Financial LiteracyMcGraw Hill

Personal Finance Personal and Family Financee Dynamic Holdings LP.

AP World History Ways of the World for AP Modern (5th ed) Bedford Freeman and Worth Publishing Group

AP U.S. History Brinkley, American History: Connecting with the Past AP Edition, 16e McGraw Hill

AP U.S. Government & Politics American Government: Stories of a Nation Bedford Freeman and Worth Publishing Group

AP Human Geography A Spatial PerspectiveCengage

AP Macro Economics Krugman’s Macroeconomics for AP (4th ed) Bedford Freeman and Worth Publishing Group

Para obtener más información sobre las recomendaciones, visite esta página.