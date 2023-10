Colombia: Muere el asesino serial de niños Luis Alfredo Garavito

ARCHIVO - Esta fotografa policial sin fecha publicada por la polica colombiana muestra a Luis Alfredo Garavito, en Bogot, Colombia. Las autoridades de Colombia informaron que Garavito, un asesino en serie que confes haber asesinado a ms de 190 nios durante la dcada de 1990, muri el jueves 12 de octubre de 2023 en el hospital donde estaba encarcelado. (Polica de Colombia va AP, Archivo)

(Uncredited, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)