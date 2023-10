EEUU acusa a Norcorea de enviar equipo y municiones a Rusia para guerra en Ucrania

Ciudadanos visitan los retratos de los difuntos líderes norcoreanos Kim Il Sung y Kim Jong Il en el 78vo aniversario de la fundación del Partido Obrero de Corea en Pyongyang, Corea del Norte, 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Jon Chol Jin) (Jon Chol Jin)

El gobierno de Corea del Norte ha enviado más de 1.000 contenedores con pertrechos y municiones a Rusia para su guerra en Ucrania, denunció la Casa Blanca el viernes. Las conjeturas acerca de un plan norcoreano para reabastecer las municiones rusas, agotadas durante su prolongada guerra en Ucrania, circularon el mes pasado cuando el gobernante norcoreano Kim Jong Un viajó a Rusia a reunirse con el presidente Vladímir Putin y visitar instalaciones militares. El vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos cree que Kim ha pedido tecnología militar de punta a Rusia a cambio de las municiones a fin de reforzar el programa nuclear militar de su país. La Casa Blanca difundió imágenes que, asegura, muestran los contenedores siendo cargados a bordo de una nave de bandera rusa para ser trasladados luego en tren al suroeste de Rusia. Los contenedores fueron enviados de Najin, Corea del Norte, a Dunay, Rusia, entre el 7 de setiembre y el 1 de octubre, según la Casa Blanca. “Condenamos a la RPDC por proveer a Rusia estos pertrechos militares que se usarán para atacar ciudades ucranianas, matar a civiles ucranianos y fomentar la ilegítima guerra de Rusia”, dijo Kirby, utilizando la sigla de la República Popular Democrática de Corea, el nombre oficial del país. “A cambio del apoyo, evaluamos que Pyongyang pide ayuda militar a Rusia, con aviones de combate, misiles tierra-aire, vehículos blindados, equipo de producción de misiles balísticos y otros materiales y tecnologías de punta”. Estados Unidos ha acusado previamente a Corea del Norte de enviar municiones, proyectiles de artillería y misiles a Rusia, pero Pyongyang lo ha negado. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigación con sede en Washington, publicó la semana pasada fotografías satelitales que mostraban un fuerte aumento en el tráfico ferroviario a lo largo de la frontera entre Corea del Norte y Rusia.

