Principales datos del Ecuador, que va a segunda vuelta presidencial

Protegido por soldados y policas, el candidato presidencial Daniel Noboa, del partido poltico Alianza Accin Democrtica Nacional, saluda a sus partidarios durante una manifestacin en Quito, Ecuador, el mircoles 11 de octubre de 2023. (Foto AP/Dolores Ochoa)

