Papa Francisco recibe a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, en la Santa Sede

ARCHIVO - La presidenta peruana Dina Boluarte pronuncia su primer discurso anual ante el Congreso en Lima, Per, el 28 de julio de 2023. El sbado 15 de octubre de 2023, Boluarte fue recibida por el papa Francisco en el Vaticano. (Aldair Meja/Foto de Pool va AP, Archivo)

