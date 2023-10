Matan a un niño musulmán y hieren a una mujer en crimen de odio en EEUU asociado a la guerra en Gaza

Esta imagen de una ficha policial proporcionada por la policía del condado Will en Joliet, Illinois, muestra a Joseph M. Czuba. Czuba fue acusado de crimen de odio y otros cargos por matar a puñaladas a un niño pequeño y herir de gravedad a una mujer porque eran musulmanes, en un ataque asociado a la guerra en Oriente Medio entre Israel y Hamas. (Policía del condado Will via AP)

(Uncredited)