Tormenta tropical Norma se forma frente a costa mexicana en el Pacífico

Esta imagen satelital proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingls) el martes de 17 de octubre de 2023, muestra la tormenta tropical Norma cerca de la costa oeste de Mxico en el Pacfico. (NOAA va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – La tormenta tropical Norma se formó el martes frente a la costa oeste de México en el océano Pacífico, y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que es probable que adquiera fuerza de huracán y amenace al destino turístico de Los Cabos, en el extremo sur de la península de Baja California. Norma podría impactar Los Cabos, conformados por San José del Cabo y Cabo San Lucas, el fin de semana. El martes, Norma tenía vientos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora), pero podría fortalecerse hasta alcanzar vientos de 168 km/h (105 mph) para el fin de semana. La tormenta se ubicaba a 1.110 kilómetros (690 millas) al sur-sureste de Cabo San Lucas, y se movía hacia el oeste-noroeste a 17 km/h (10 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes. Sin embargo, se tiene previsto que la tormenta siga una trayectoria que la lleve hacia el norte en los próximos días.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.