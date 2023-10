Venezuela: Gobierno y oposición reanudan diálogo y acuerdan promover garantías y derechos políticos

ARCHIVO - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodrguez, izquierda, le da la mano al delegado de la oposicin venezolana, Gerardo Blyde Prez, en la Ciudad de Mxico, el 13 de agosto de 2021. El gobierno y la oposicin de Venezuela reanudarn su dilogo, mediado por Noruega, con conversaciones programadas para el martes 17 de octubre de 2023 en Barbados, dijo la embajada de Noruega en Mxico el 16 de octubre de 2023 en un breve comunicado. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

(Marco Ugarte, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)