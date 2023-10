Asesinan a reconocido líder de grupo de autodefensas, Bruno Plácido, en el sur de México

El cuerpo de Bruno Plcido, un reconocido lder de un grupo de autodefensas, es colocado en un vehculo del Servicio Mdico Forense despus de ser asesinado a tiros, el martes 17 de octubre de 2023, en Chilpancingo. (AP Foto/Alejandrino Gonzalez)

