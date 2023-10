Abogada se declara culpable de intentos de revertir derrota de Trump en Georgia en 2020

ARCHIVO - La abogada Sidney Powell, una defensora de Donald Trump, habla en Alpharetta, Georgia, 2 de diciembre de 2020. La abogada Sidney Powell el jueves 19 de octubre de 2023 se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía en la causa de los esfuerzos para revertir la derrota electoral de Trump en Georgia. (AP Foto/Ben Margot, File)

