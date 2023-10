El norte de Europa se prepara para tormentas e inundaciones

Vista de las olas, en Stonehaven, Escocia, el jueves 19 de octubre de 2023, mientras el Reino Unido se prepara para los fuertes vientos y lluvias de la tormenta Babet. (Andrew Milligan/PA va AP) (Andrew Milligan, PA)

LONDON – Cientos de personas fueron evacuadas de sus hogares y las escuelas cerraron en partes de Escocia el jueves, mientras gran parte del norte de Europa se preparaba para tormentas, fuertes lluvias y vientos huracanados del este. La oficina meteorológica británica, Met Office, emitió una inusual alerta roja (el nivel más alto) para partes de Escocia, prediciendo “lluvias excepcionales” el jueves y viernes que se espera que causen grandes inundaciones y “peligro para la vida por aguas de crecidas rápidas o profundas”. La última alerta roja en el Reino Unido se emitió en 2020. Los meteorólogos dicen que la tormenta, nombrada Babet, podría traer el equivalente a más de un mes de lluvia en las regiones más afectadas de Escocia. Babet ya provocó inundaciones en varias ciudades y pueblos de Irlanda, y algunas zonas permanecían bajo el agua y sin electricidad el jueves. Los soldados ayudaron con las medidas de evacuación en la ciudad de Midleton, en el condado Cork, donde más de 100 propiedades quedaron inundadas. En la ciudad de Brechin, cerca de la costa este de Escocia, las autoridades dijeron a los residentes de unas 400 casas que se fueran a refugiar a centros de descanso locales. Las escuelas, centros recreativos y centros de vacunación de la zona cerraron y permanecerán así hasta el viernes. En Dinamarca, los residentes se apresuraron a colocar sacos de arena en las zonas expuestas. En Assens, en la isla central de Fionia, los servicios de emergencia desplegaron enormes tubos de goma en el puerto para contrarrestar el aumento del nivel del agua, informó la emisora TV2. La policía del sur de Dinamarca instó a la gente a lo largo de la costa este a abandonar las zonas expuestas si se mantienen las predicciones meteorológicas, afirmando que las casas de campo, los puertos y otros lugares podrían quedar inundados. El aeropuerto de Copenhague y la compañía ferroviaria nacional danesa advirtieron el viernes sobre cancelaciones y retrasos debido al mal tiempo. Se suspendieron varias líneas de ferry entre las islas danesas, al igual que los ferris a Rostock, en el norte de Alemania, y a Oslo. Los meteorólogos suecos también emitieron una advertencia para la costa sur a partir del viernes por la noche y el sábado. Dijeron que el nivel del agua en el sur de Suecia podría alcanzar su nivel más alto desde la década de 1990. En Alemania, las autoridades advirtieron sobre inundaciones de aquí al sábado en las bahías de Schleswig-Holstein, al sur de la frontera con Dinamarca. Por otra parte, el clima tormentoso azotó gran parte de España, lo que provocó cancelaciones de ferry desde los puertos del suroeste de Algeciras y Tarifa a Tánger en Marruecos y el cierre de parques públicos en varias ciudades, incluida Madrid. El clima tormentoso, que podría empeorar el viernes en varias regiones españolas, se produce después de las dos primeras semanas de octubre más calurosas y secas registradas. El país sufre una grave sequía desde hace casi dos años. ___ Olsen informó desde Copenhague, Dinamarca.

