Chile: Comisión Mixta reintegra normas controvertidas a propuesta constitucional

Consejeros constitucionales participan en una votacin final sobre reformas constitucionales, en la antigua sede del Congreso Nacional en Santiago, Chile, el mircoles 4 de octubre de 2023. Los redactores del proyecto de nueva Constitucin se pronunciarn el lunes 16 de octubre de 2023 sobre las observaciones formuladas por expertos y decidirn si las integran al texto que el electorado votar a fin de ao para decidir si reemplaza a la carta magna vigente desde la dictadura militar. (AP Foto/Esteban Flix)

