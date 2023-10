NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

October 27, 2023, 9:12 AM

Published: October 27, 2023, 9:12 AM

Full Screen 1 / 2 AP2007 ARCHIVO - Combatientes palestinos de Hamas marchan en una camioneta con sus armas durante el funeral del extremista Emad Abu Kados, que muri durante enfrentamientos con hombres armados del movimiento Fatah en el vecindario Jeque Radwan, el 13 de junio de 2007, en la Ciudad de Gaza. (AP Foto/Hatem Moussa, archivo)

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos: ____ ____ Video no muestra a palestinos fingiendo el funeral de un niño LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a un grupo de palestinos cargando en una camilla el cuerpo de un niño que fue víctima de Israel, pero segundos más tarde el supuesto cuerpo es abandonado y la persona en la camilla se pone de pie. LOS HECHOS: Publicaciones compartidas en redes aseguran falsamente que un video muestra un montaje de palestinos con una supuesta víctima de las ofensivas recientes de Israel en Gaza. “Palestinos cargando el cuerpo de un niño cantando alabanzas religiosas. Incluso concedieron una entrevista a Al Jazeera, alegando que este niño fue víctima de Israel. De repente suenan las sirenas, abandonan el cuerpo y… resucita”, dice un tuit que incluye la grabación. Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que la grabación circula en las redes desde marzo de 2020 asegurando que se trata de un funeral falso para sortear la cuarentena domiciliaria impuesta en Jordania por el brote de COVID-19. Además, medios de comunicación locales retomaron la grabación asegurando que se trataba de un grupo de jóvenes que intentó salir de casa simulando un funeral. Por ejemplo, el medio de comunicación independiente Roya News, que reporta información de Jordania, compartió el video con la afirmación: “¡Falso funeral! La gente sigue infringiendo la ley a pesar de las advertencias” y un enlace. Este último lleva a una nota que informa que hasta el 23 de marzo de 2020, de acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública de Jordania, 186 personas habían sido arrestadas por violar el toque de queda para evitar la propagación de COVID-19. También la agencia de noticias siria Orient News reportó que el video mostraba una simulación de funeral para violar el toque de queda. El Ministerio de Salud palestino, dirigido por Hamás, dijo el jueves que más de 7.000 palestinos han muerto en el conflicto, una cifra que no pudo ser verificada de forma independiente. Los combates han matado a más de 1.400 personas en Israel, la mayoría de ellas civiles que murieron durante el ataque inicial de Hamás, de acuerdo con el gobierno israelí. Hamás también tiene a unas 224 personas como rehenes en Gaza. — La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información. ____ Video no muestra a miembros grupo armado Hamas LA AFIRMACIÓN: Un video muestra el momento exacto en el que un vehículo en el que viajaban miembros del grupo armado Hamas explota. LOS HECHOS: El video no es reciente, en realidad se grabó hace más de cuatro años y muestra a integrantes del ejército sirio, no a miembros de Hamás, el grupo militante palestino que irrumpió en Israel desde la Franja de Gaza el 7 de octubre. Las imágenes muestran a un hombre con barba y una gorra verde militar viajando en un vehículo y grabándose a sí mismo. Detrás de él, se ve a un hombre encapuchado que sostiene un arma y al fondo otro vehículo en el que viajan otras personas. De pronto, el automóvil que circula al fondo explota y la persona que está grabando el video apaga la cámara. En los últimos días, la grabación ha sido compartida en redes sociales asegurando falsamente que muestra a miembros del grupo armado Hamas. Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes AP encontró que la grabación circula en la web desde el 4 de marzo de 2019 y se grabó en Siria. Las personas que aparecen en el video son, de acuerdo con reportes mediáticos de ese entonces, miembros de la milicia Assad que viajaban por el desierto de Deir ez-Zor en Siria. Una entrada en YouTube del 4 de marzo de 2019 del grupo de medios sirio Orient News que incluye el mismo video que se ha viralizado recientemente dice: “Los cuerpos de los miembros de la milicia Assad vuelan después de una explosión dirigida a un convoy militar - Siria”. El reporte de Orient News de ese momento detalló que la explosión ocurrió segundos después de que el oficial que filmaba el clip dijera: “Dios y el ejército sirio”. Señaló que el convoy que estaba formado por más de cinco vehículos militares equipados con ametralladoras Dusk pisó una mina terrestre. Desde que la guerra entre Israel y Gaza inició el pasado 7 de octubre en redes se han compartido decenas de videos y fotografías de lo que ocurre tanto en Gaza como en Israel, pero muchos de ellos no son reales y AP los ha verificado. — Abril Mulato ____ ____ Cristiano Ronaldo no se refería a conflicto actual entre Israel y Gaza en video LA AFIRMACIÓN: El futbolista portugués Cristiano Ronaldo compartió un video recientemente respaldando a los palestinos en medio de la guerra actual entre Israel y Gaza. LOS HECHOS: Una publicación compartida en Twitter señala incorrectamente que hace unos días el futbolista portugués publicó un video en el que mostró su apoyo a la causa palestina. En la grabación la estrella del fútbol dice: “Sabemos que han estado sufriendo mucho. Soy un jugador muy famoso, pero ustedes son los verdaderos héroes. No pierdan su esperanza. El mundo está con ustedes. Nos importan. Yo estoy con ustedes”. Sin embargo, AP descubrió que el video fue publicado en las redes del futbolista el 23 de diciembre de 2016. La grabación se titula: “Un mensaje de esperanza a los niños afectados por el conflicto en Siria @savethechildren”. El conflicto en Siria comenzó en 2011 y solo en los primeros 10 años dejó como saldo más de 300.000 civiles muertos, según información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comenzó con protestas contra el gobierno que se produjeron en distintas ciudades de Siria en marzo de 2011, con reclamos de reformas democráticas similares a los de las protestas de la Primavera Árabe en Egipto, Túnez, Yemen, Libia y Bahréin que derrocaron a algunos gobernantes que llevaban décadas en el poder. Pero se convirtió rápidamente en una guerra civil que dejó miles de muertos y devastó una gran parte del país. En 2016, cuando Cristiano grabó el video, el conflicto ya había cumplido más de cinco años. Según la organización Save the Children, de la cual Ronaldo era embajador en ese entonces, el jugador también hizo una “generosa donación” para apoyar a los menores con comida, abrigo, cuidado médico y psicológico. Sobre la supuesta donación de 1,5 millones de euros para niños palestinos, no hay reportes en medios o en las redes sociales del jugador de que esto haya ocurrido recientemente. Las publicaciones sobre la donación de Ronaldo a niños palestinos no es nueva, de hecho; otras han circulado desde 2012, pero éstas nunca han sido confirmadas por el jugador o por sus representantes, al contrario, en 2019, su entonces agencia de representación negó que hubiera ocurrido tal donación. — Abril Mulato ___ Publicaciones en redes relacionan fotos antiguas con huracán Otis en Acapulco LA AFIRMACIÓN: Imágenes difundidas en redes sociales muestran la devastación por el paso del huracán Otis por Acapulco, una ciudad costera en el Pacífico mexicano. LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en redes sociales afirman mostrar los destrozos del huracán que azotó la costa sur del Pacífico mexicano como categoría 5 en la madrugada del miércoles, pero utilizan imágenes que no corresponden a este desastre. “Acapulco devastado, sin luz, teléfono e internet, tras el paso de “Otis”; el puerto amanece miércoles destruido y sin servicios. Las imágenes que circulan en redes sociales, muestran sólo un poco de los daños que causó el huracán categoría 5”, dice un mensaje difundido en Facebook. La publicación incluye una fotografía en la que se ven escombros de un edificio que tiene un anuncio de la compañía telefónica Telcel y otro de una gasolinera de la estatal Petróleos Mexicanos. Pero AP hizo una búsqueda inversa de la imagen y encontró que se difundió desde años anteriores, relacionado con el huracán Wilma, que azotó Cancún en 2005 como categoría 4 y que causó la muerte de cuatro personas y dejó miles de hogares y negocios destruidos. Imágenes difundidas entonces por diferentesmedios de comunicación muestran el mismo edificio destruido por Wilma. Otra imagen, que muestra destrozos alrededor de una alberca, se encuentra en el archivo fotográfico de Alamy, desde 2013. En el pie de foto, se indica que corresponde a un set utilizado para la grabación de la película “The Impossible”. AP comprobó que algunos elementos de esta imagen, como la alberca y un barco con cubierta roja, aparecen en una escena de la película. Otis tocó tierra como categoría 5 y rápido fue perdiendo fuerza hasta convertirse en una tormenta tropical, pero dejó a su paso destrucción, inundaciones y el corte de todas las comunicaciones, lo que despertó el recuerdo de una letal tormenta, nombrada Pauline, que ocasionó decenas de muertos en 1997. — El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información. ___ Foto generada con IA no muestra a campeona mexicana de matemáticas LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a una joven de México que ganó la Olimpiada Internacional de Matemáticas. LOS HECHOS: La foto no corresponde a ningún medallista mexicano en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 2023. Rogelio Guerrero Reyes obtuvo la medalla de oro en julio pasado. La imagen de las publicaciones fue generada con inteligencia artificial y muestra a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Ella difundió el retrato en sus cuentas de redes sociales. Publicaciones que se difunden en redes sociales afirman que una fotografía muestra a una joven del estado de Baja California, al noroeste de México, que supuestamente recibió una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, pero no ha obtenido el reconocimiento debido por parte de la sociedad mexicana. “Ella es la joven bajacaliforniana que ganó la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Japón. Pero como no es Peso Pluma, o Wendy Guevara, nadie la conoce”, dice uno de los mensajes que se comparte en Facebook y Twitter. Sin embargo, la publicación no tiene contenido real. Con una búsqueda inversa de la fotografía, AP encontró que Del Pilar publicó la misma imagen en sus cuentas de Facebook e Instagram el 10 de octubre, junto con otros retratos creados artificialmente. “Que creían… que me iba a quedar fuera? #AI”, escribió la gobernadora. Otros políticos, como la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, difundieron fotografías similares en sus redes sociales durante esa semana. — León Ramírez ___ Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica ___ Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.