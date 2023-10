FDA advierte sobre presencia de plomo en puré de frutas WanaBana

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) advirtió a padres y personas que tienen niños a su cargo que no deben comprar ni servir ciertos paquetes de puré de frutas que son promovidos para el consumo de bebés y niños pequeños, debido a que podrían contener niveles peligrosos de plomo. A los menores que han comido el puré de frutas WanaBana de manzana y canela se les deben realizar análisis por posible intoxicación por plomo, subrayó la agencia. A cuatro niños en Carolina del Norte se les encontraron altos niveles de plomo en la sangre, vinculado con los productos de fruta batida, informaron las autoridades sanitarias. Funcionarios estatales de salud analizaron distintos lotes del producto y encontraron concentraciones “extremadamente elevadas” de plomo. La FDA confirmó los resultados y señaló que la concentración podría resultar en una “intoxicación grave”. WanaBana, con sede en Coral Gables, Florida, ha retirado todos los códigos de lote y fechas de caducidad de sus productos, los cuales se venden a nivel nacional en establecimientos como Sam’s Club, Dollar Tree y Amazon. El plomo es tóxico en personas de todas las edades, pero puede resultar particularmente dañino en los niños. La mayoría de los niños no presentan síntomas obvios, por lo que es importante que aquellos que se les practiquen análisis a quienes hayan sido expuestos al producto para revisar sus niveles de plomo en la sangre. La exposición a corto plazo puede resultar en síntomas como dolor de cabeza, molestias abdominales, vomito y anemia, indicó la FDA. Los metales pesados como el plomo pueden ingresar a los alimentos a través de la tierra, el agua o procesos industriales, según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP por sus iniciales en inglés). La exposición al plomo puede ser sumamente perjudicial a la salud de un menor, causando daños en el cerebro y el sistema nervioso, y una desaceleración del crecimiento y el desarrollo. No se conoce un nivel seguro de exposición al plomo, añadió la AAP. ___ El Departamento de Salud y Ciencias de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Ciencia y Medios Educativos del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

