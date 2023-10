Lluvias por tormenta tropical Pilar dejan dos muertos en El Salvador

Esta imagen satelital proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en ingls) el lunes 30 de octubre de 2023 muestra la tormenta tropical Pilar acercndose a El Salvador en el Pacfico. (NOAA va AP) (Uncredited)

Al menos dos personas han muerto en El Salvador arrastrados por las crecidas de ríos debido a las torrenciales lluvias mientras se aproxima a la costa la tormenta tropical Pilar, informaron el lunes las autoridades de Protección Civil. El subdirector de la Dirección General de Protección Civil, Fermín Pérez, confirmó a los periodistas que los fallecidos son un hombre y una mujer que fueron arrastrados por ríos el domingo en el departamento de La Unión, en el oriente el país. Sus cuerpos sin vida fueron localizados la mañana del lunes. El hombre fue identificado como Mario Salomón Villatoro, de 24 años y se lo llevó la corriente en la quebrada del Caserío Upire, en el cantón Montuca, jurisdicción de Nueva Esparta, La Unión, mientras que en el caso de la mujer, identificada como Candelaria Hernández, de 57 años, el siniestro ocurrió en el cantón Los Cedros de Anamorós, también del departamento de La Unión. “Pedimos evitar cruzar ríos o cualquier corriente de agua que se genere a causa de lluvias o tormentas posterior a éstas, debido al arrastre”, manifestó Pérez en conferencia de prensa. La tormenta tropical Pilar amenazaba con provocar fuertes lluvias e inundaciones repentinas en El Salvador y otras partes de Centroamérica cuando se encontraba frente a la costa del Pacífico el lunes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Pilar estaba ubicada a unos 360 kilómetros al suroeste de San Salvador con vientos de 85 kilómetros por hora y se movía del este-noreste a 9 kilómetros por hora. Se prevé que la tormenta mantenga esa trayectoria general durante uno o dos días, se detenga un día o más justo frente a la costa y luego gire abruptamente y regrese al mar sin tocar tierra, según el centro estadounidense. El Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) señaló que, aunque la trayectoria de “Pilar” es hacia la costa salvadoreña, existe una alta presión que empujará un frente frío alcanzando el norte de Yucatán desde martes y miércoles. Este sistema frontal limitará el avance de la tormenta tropical Pilar, provocando un retroceso hacia aguas del Pacífico, indica el informe. “La combinación de vientos de la tormenta tropical Pilar y los Vientos Norte acelerarán el viento, generando intensidades en zonas altas de la cordillera volcánica, ocasionalmente superando los 50 kilómetros por hora, y en sectores de la costa y mar afuera variando de 40 a 90 kilómetros por hora”, agregó el informe del MARN. El domingo, las autoridades de El Salvador emitieron una alerta roja debido a las lluvias asociadas a Pilar. A petición del presidente Nayib Bukele, el Congreso salvadoreño declaró emergencia nacional ante el riesgo o peligro por el desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos y el ecosistema. El decreto faculta a la Dirección General de Protección Civil para ordenar la evacuación obligatoria de la población en riesgo, lo que implica el “uso de los mecanismos coercitivos necesarios con el fin de proteger al derecho a la vida”. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales y virtuales y demás actividades académicas a nivel nacional hasta el miércoles. En tanto, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, informó que se instalaron 100 albergues para atender a la población que necesite protección. Las autoridades salvadoreñas señalaron que la pesca artesanal, industrial y deportiva, así como las actividades de recreación en ríos, playas y lagos quedan suspendidas hasta el miércoles.

