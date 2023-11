Caravana con unos 5.000 migrantes avanza lentamente por el sur de México

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes llegan a pie a Huehuetn, Mxico, el martes 31 de octubre de 2023, en su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Los migrantes dicen que han solicitado permisos temporales de trnsito en Tapachula pero no los consiguieron, algunos despus de esperar hasta dos meses, y continuaron su camino sin documentacin porque no podan seguir pagando ni la comida ni el alojamiento. (AP Foto/dgar Clemente)